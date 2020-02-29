بعد فوزه بالانتخابات الأخيرة.. ’’كورونا’’ يقتل مرشحاً بالانتخابات البرلمانية الإيرانية

2020/02/29 | 11:07 - المصدر: بغداد اليوم

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توفي النائب المنتخب في الانتخابات البرلمانية الاخيرة عن مدينة "آستانة اشرفية" بمحافظة ...





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