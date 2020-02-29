هاشتاغ «طنطاوي مات» يتصدر تويتر

2020/02/29 | 11:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تصدر هاشتاغ “طنطاوي مات” موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعد انتشار شائعات عن وفاة المشير حسين طنطاوي، القائد العام الأسبق للقوات المسلحة المصرية ووزير الدفاع أثناء ثورة 25 يناير.ورغم تصدر الهاشتاغ موقع “تويتر”، وانتشار حمى الشائعات حول وفاته، لم تصدر أي بيانات رسمية حتى الآن، حول وفاة طنطاوي الذي ترأس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، […]

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