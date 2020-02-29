الإعلام الأمني: استشهاد 3 من الحشد العشائري بتعرض إرهابي شمالي بغداد

2020/02/29 | 11:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، عن استشهاد ثلاثة مقاتلين من الحشد العشائري بتعرض إرهابي شمالي بغداد.

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