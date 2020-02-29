2020/02/29 | 11:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ معمل خياطة النجف صناعة الكمامات بجهود وطنية خالصة بعد أن أعلن محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع توثّق صناعة الكمامات في معمل خياطة النجف ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع توثّق صناعة الكمامات في معمل خياطة النجف ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).