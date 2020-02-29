2020/02/29 | 11:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة بابل، اليوم السبت، عن تهيئة مركزا طبيا خاصا كاجراء احترازي ضد فيروس كورونا، مؤكدة خلو المحافظة من اية اصابة.وقال مدير عام صحة بابل محمد الجعفري، إنه “كاجراء احترازي من فيروس كورونا وبالتنسيق مع الحكومة المحلية باشرنا بتهئية مركز صحي بسعة 224 سرير خارج المدينة لحجر المشتبه بهم مجهز بجميع الوسائل والمستلزمات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بابل تؤكد خلوها من كورونا وتهئ مركزا بسعة 224 سريرا كاجراء احترازي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بابل تؤكد خلوها من كورونا وتهئ مركزا بسعة 224 سريرا كاجراء احترازي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).