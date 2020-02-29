الإعلامية مها عبدالله تستقيل من قناة العربية

2020/02/29 | 11:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /فاجأت الإعلامية السعودية مها عبد الله جمهورها الجمعة بإعلانها خبرا حزينا، وهو قبول استقالتها التي تقدمت بها لإدارة قناة العربية بعد رحلة عمل بها كمذيعة دامت 5 سنوات، وذلك بعدما كانت آخر حلقة قدمتها ببرنامجها “صباح العربية”، يوم 13 شباط الجاري، متمنية لقاء جمهورها من جديد.وأعلنت مها عبدالله اليوم أن مسؤولي قناة العربية […]

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