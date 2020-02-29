عائلة قتيل فيلا نانسي تواجه أزمتين جديدتين

2020/02/29 | 11:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /واجهت أسرة قتيل منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، السوري محمد الموسى أزمتين جديدتين خلال نقل الجثمان إلى سوريا، حيث أطلقت المحامية السورية الوكيل القانوني صرخة في وجه المسؤولين السوريين الذين تقاعسوا عن إمكانية نقله إلى العاصمة السورية دمشق من الحدود، موضحة أن منظمة لبنانية ساعدت في نقله خارج بيروت.وكتبت رهاب بيطار، في تغريدة […]

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