التعليم النيابية: تعطيل الدوام في المدارس والجامعات مرهون بحجم الإصابات الجديدة

2020/02/29 | 11:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق رهنت لجنة التعليم النيابية، السبت، تمديد الحكومة تعطيل الدوام المدارس والجامعات باعلان اصابات جديدة بفيروس كورونا، مبينة ان الإجراءات الحكومية جيدة للغاية في مواجهة تفشي الفيروس.وقال عضو اللجنة رياض المسعودي في تصريح صحفي، تابعته “العهد نيوز”، إن “الحكومة الاتحادية تنتظر التقارير النهائية بشأن فيروس كورونا للاعلان عن خطوات مقبلة”.واضاف […]

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