إيران تهدد إسرائيل برد ساحق

2020/02/29 | 11:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/أكدت وزرة الخارجية الإيرانية، أن “رد طهران على أي عدوان أو تصرف أحمق من جانب الكيان الصهيوني ضد مصالح البلاد في سوريا والمنطقة سيكون ساحقا وباعثا على الندم”.وردا على تهديدات أحد مسؤولي الإسرائيليين، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، إن “هيكلية وطبيعة هذا الكيان على مدى الأعوام الـ 70 الماضية مبنية على احتلال […]

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