طالبان تأمر جميع مقاتلينها بالتوقف عن شن أي هجوم

2020/02/29 | 11:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن متحدث باسم حركة طالبان الأفغانية ان هذه الحركة أمرت جميع مقاتلينها بالتوقف عن شن أي هجوم انتظارا للتوقيع على اتفاق مع أمريكا لإحلال السلام في أفغانستان.وأعلن مسؤولون بحركة طالبان اليوم السبت، أن وفدا للحركة يضم 31 عضوا وصل إلى قطر للتوقيع على اتفاق لانسحاب القوات الأمريكية والذي من شأنه أن يضع نهاية للحرب […]

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