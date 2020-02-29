نائبة عراقية: لا يحق للرئيس الانفراد باختيار مرشح رئاسة الوزراء

2020/02/29 | 11:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت النائبة العراقية عالية نصيف، ان الرئيس العراقي برهم صالح يمتلك التكليف وفق سياقات المادة 76 من الكتلة الاكبر لرئاسة الحكومة، مبينة انه لا يحق له...

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