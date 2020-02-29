أسوأ أسبوع لأسعار النفط منذ 2011 وموازنة العراق مهددة بعجز قياسي.. خبير يوضح

2020/02/29 | 11:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، اليوم السبت، عن احتمالية تعرض الاقتصاد العراقي إلى صدمة اقتصادية كبيرة بعد انخفاض أسعار النفط بسبب فيروس كورونا، مبينا أن العجز في موازنة العراق سيرتفع بمعدلات قياسية.المرسومي يوضح وقال المرسومي في تدوينة على في الفيسبوك، وتابعتها “يس عراق” إن “عائدات النفط العراقية لعام 2019 بلغت 78.5 […]

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