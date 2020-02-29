وزارة العمل تعلن الدفعة الاولى لعام 2020 من اعانة الحماية الاجتماعية

2020/02/29 | 11:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /اعلن وزير العمل رئيس هيئة الحماية الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان اطلاق رواتب الاعانة الاجتماعية لا كثر من مليون و(300) الف اسرة في بغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان بمبلغ اجمالي يصل الى اكثر من (388) مليار دينار.يذكر ان عدد الاسر التي يعيلها رجل بلغت اكثر من (924) الف اسرة بمبلغ يصل الى اكثر […]

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