المرور تعلن إيقاف العمل في مواقع التسجيل بكركوك والنجف بدءاً من اليوم

2020/02/29 | 11:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعلنت مديرية المرور العامة، السبت، ايقاف العمل بمواقع التسجيل في كركوك والنجف.وقالت المديرية في بيان، إنه "التزاماً بتوجيهات لجنة الأمر الديواني 55 لسنة 2020، ونظراً لما تشهده مواقع التسجيل في محافظتي كركوك و النجف الاشرف من زخم بشري، وللوقاية من تفشي فايروس كورونا، تعلن مديرية المرور عن ايقاف العمل في مواقع التسجيل في محافظتي كركوك والنجف الأشرف ابتداء من يوم السبت الموافق 29/2/2020 ولمدة سبعة ايام للحفاظ على سلامة المواطنين".وكانت خلية الأزمة الحكومية، قد قررت، الأربعاء (26 شباط 2020)، تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات التربوية والجامعات حتى السابع من شهر اذار المقبل، فيما أصدرت عدة قرارات اخرى على خلفية ظهور فايروس كورونا في البلاد.

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