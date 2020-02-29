موجة من الامطار الغزيرة تجتاح اقليم كوردستان وتستمر حتى بداية آذار

2020/02/29 | 11:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ توقعت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي يوم السبت ان تجتاج مناطق ومدن الاقليم موجة جديدة من الامطار تستمر لمدة يومين.

جاء ذلك في بيان توقعت فيه المديرية حالة الطقس خلال الساعات الـ48 المقبلة في الاقليم.

واوضحت المديرية ان مناطق الاقليم ستتعرض الى موجة من الامطار الغزيرة اليوم وتستمر حتى يوم الاثنين المقبل.

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