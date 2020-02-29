أمريكا في مجلس الأمن: لـ تركيا حق الرد على ما تتعرض له في إدلب

2020/02/29 | 11:28 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن “كيلي كرافت” إن تركيا لديها حق الرد على ما تتعرض له في إدلب، وذلك بعد مقتل جنود من الجيش التركي بغارة جويّة

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