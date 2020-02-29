صحة السليمانية: هذا الاسبوع حساس وعلى المواطنين الالتزام بالتعليمات لمواجهة كورونا

2020/02/29 | 11:32 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعت المديرية العام لصحة السليمانية، اليوم السبت، المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصحية لمواجهة مخاطر فيروس كورونا الجديد.

وقال المدير العام للمديرية، صباح هورامي، في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه: "نسترعي انتباه المواطنين الى بعض النقاط الخاصة بالوقاية من مخاطر فيروس كورونا".

وأضاف، أن "الاسبوع الحالي اسبوع حساس جداً للوقاية من مخاطر الاصابة بفيروس كورونا المستجد في محافظة السليمانية واطرافها".

ودعا مدير صحة السليمانية، جميع المواطنين في المحافظة واطرافها إلى "الالتزام الكامل بالتعليمات الصحية وخاصة خلال الاسبوع الحالي".

وشدد: "يجب متابعة المواطنين العائدين من الجمهورية الاسلامية الايرانية في اماكن عزل وعدم السماح لهم بالتماس المباشر مع باقي المواطنين".

وتابع هورامي: "على اي مواطن عائد من الجمهورية الاسلامية الايرانية زيارة المستشفى الخاصة بتحديد الاصابة بفيروس كورونا في منطقة سرجنار عند ظهور اية اعراض عليه كارتفاع درجات الحرارة او السعال".

وأشار إلى، أن "أي مواطن لم يقم بزيارة الجمهورية الاسلامية الايرانية أو لم يكن لديه اي تماس مباشر مع العائدين من ايران لا يحتاج الى زيارة المستشفيات عند ظهور اعراض الانفلونزا عليه".

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