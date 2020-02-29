نصيف: رئيس الجمهورية لا يملك السلطة المطلقة بتكليف رئيسا للوزراء

2020/02/29 | 11:32 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أبدت النائبة عالية نصيف، اليوم السبت، استغرابها من تفسير مادة دستورية على انها تمنح السلطة المطلقة لرئيس الجمهورية في تكليف رئيس الحكومة، مؤكدة ان الكتلة الاكبر هي المعنية بتسمية رئيس الوزراء.

وذكرت نصيف في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "رئيس الجمهورية يمتلك حق التكليف وفق سياقات المادة 76 من الكتلة الاكبر ولا يحق له الانفراد بالاختيار كما يسوق البعض في تفسيراتهم المدفوعة الثمن".

واضافت "وفي حال عدم انعقاد جلسة مجلس النواب لمنح الثقة للتشكيلة الحكومية لا يحق لرئيس الجمهورية تكليف شخص آخر بتشكيل الحكومة وفق إرادته وخارج السياق الدستوري".

وبينت "أما في حال انعقاد جلسة مجلس النواب وعدم حصول الكابينة الوزارية على ثقة المجلس، يجب تكليف مرشح آخر من قبل رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوماً وفق ما نصت عليه الفقرة خامسا من المادة ٧٦ من الدستور، والمرشح الآخر يجب أن يكون من الكتلة الأكثر عددا الوارد ذكرها في الفقرة أولاً من المادة ٧٦، وهذا هو المقصود بالمرشح الآخر".

وتابعت نصيف "وبالتالي فإن تفسير بعض القانونيين للمادة ٧٦ ليس صحيحاً، فرئيس الجمهورية لا يمتلك السلطة المطلقة في تكليف مرشح آخر بناءا على قرار فردي وشخصي، بل هو ملزم بتطبيق الدستور واختيار مرشح من الكتلة الأكبر".

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