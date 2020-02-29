الأمير هاري يدخل عالم الغناء

2020/02/29 | 11:33 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

سجل الأمير هاري بستوديو "آبي رود" في لندن أغنية مع النجم جون بون جوفي، بمناسبة "إنفيكتس غايمز" 2020 ، وهو حدث رياضي دولي، يشارك فيه أفراد الخدمات المسلحة المصابون أو الجرحى أو المرضى، أسسه الأمير هاري ويرعاه.

وبدا زوج ميغان ميركل متخوفا من تجربة الغناء، فيما شجعه جون بون جوفي قائلا: "الأمر بسيط خذ نفسا عميقا واسترخ"، وتم تسجيل الأغنية بالفعل، لكن لن يكشف عنها في الوقت الحالي.

ويتواجد الأمير هاري وزوجته حاليا في بريطانيا للقيام بآخر أنشطة رسمية لهما قبل الانفصال عن العائلة الملكية نهاية آذار المقبل، كما سيجريان لقاءات غير رسمية لخدمة مصالحهما الخاصة حسب موقع "كلوزر".

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