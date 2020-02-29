اكتشاف 6 حالات إصابة بكورونا لمسافرين فرنسيين عائدين من مصر

2020/02/29 | 11:33 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكد وزير الصحة الفرنسي، أوليفيه فيران، اليوم السبت، إنه تم تسجيل ست حالات إصابة بفيروس كورونا في مدينة آنسي، تتعلق بمسافرين عائدين من رحلات منظمة إلى مصر.

ونقلت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية عن فيران قوله بأن "إجمالي إصابات فيروس كورونا المؤكدة في بلاده ارتفع إلى 57 حالة".

وأضاف على هامش زيارته مقاطعة كريبي أون فالوا شمال غربي فرنسا، أنه تم تسجيل 19 إصابة جديدة بالفيروس، الجمعة، بعد أن كان إجمالي الإصابات 38، يوم الخميس الماضي".

يأتي ذلك بعدما أعلن فيران، الخميس الماضي، أن "هناك حالتي إصابة بفيروس كورونا عادتا مؤخرًا من رحلة إلى مصر".

وبين فيران ان "ست حالات إصابة بفيروس كورونا من مجموع الاصابات تم تسجيلها لاشخاص عائدين من مصر".

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، يوم أمس،" شفاء أول إصابة اُكتشفت في كانون الثاني الماضي، مؤكدة خلو البلاد من الفيروس".

ويرى فيران أن الوباء انتقل إلى "مرحلة ثانية ينتشر الفيروس على أراضينا وعلينا كبح انتشاره"، مشيرا إلى أن "ذلك يعني أن الفيروس ينتشر الآن في البلاد، على عكس المرحلة الأولى التي تحدد وصوله فقط"، وأوصى بتفادي المصافحة في هذه المرحلة".

من جانبها علقت وزارة الصحة المصرية، في وقت سابق، على ما أعلنته فرنسا من خروج حالتي إصابة بفيروس كورونا من البلاد.

وقال المستشار الإعلامي لوزيرة الصحة والسكان المصرية، الدكتور خالد مجاهد، إن "الوزارة تواصلت مع سفارة مصر في فرنسا للحصول على معلومات بشأن ما ذكره وزير الصحة الفرنسي، بأن اثنين ممن ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في فرنسا، قد عادا مؤخرًا من رحلة إلى مصر".

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