اتحاد طلبة العراق يحشد لمسيرة مليونية نحو اسوار

2020/02/29 | 11:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد دعا اتحاد طلبة العراق الى مسيرة مليونية قرب المنطقة الخضراء ، مشددا على ضرورة مشاركة طلبة المحافظات فيها .

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