2020/02/29 | 12:03 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة الكرخ تغلق دور السينما والمقاهي والنوادي والمنتديات لمدة 10 أيام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/29 | 12:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الكرخ تغلق دور السينما والمقاهي والنوادي والمنتديات لمدة 10 أيام) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الكرخ تغلق دور السينما والمقاهي والنوادي والمنتديات لمدة 10 أيام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).