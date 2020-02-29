الكشف عن موعد عودة بوغبا

2020/02/29 | 12:03 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف تقرير صحفي فرنسي، اليوم السبت، عن موعد عودة بول بوغبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، من الإصابة.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن "بوغبا سيعود للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الأسبوع المقبل".

وأشارت إلى أنه "إذا كانت الحالة البدنية لبوغبا جيدة، سيتم اختيار اللاعب ضمن كتيبة المدرب أولي جونار سولسكاير في ديربي مانشستر".

وأوضحت أن "الموعد الأرجح لعودة بوغبا سيكون بعد أسبوعين ضد توتنهام في البريميرليج".

وقالت الصحيفة، إن "بوغبا أخبر أصدقاءه أنه يريد المشاركة ضد مانشستر سيتي، أو على الأقل التواجد على مقاعد البدلاء فقط".

يذكر أن "بوغبا لم يشارك في أي مباراة هذا العام 2020، بسبب خضوعه لعملية جراحية في الكاحل أبعدته عن الملاعب لأكثر من شهرين".

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