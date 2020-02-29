الأهلي يسعى للثأر من صن داونز في دوري الابطال الافريقي

2020/02/29 | 12:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستضيف فريق الأهلي المصري، اليوم السبت، وبالتحديد على ملعب القاهرة، نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.ويدخل الأهلي مواجهة الليلة، وهو يفكر في الثأر من بطل جنوب أفريقيا، بعد الهزيمة المذلة أمامه في الموسم الماضي بنفس الدور 5-0 في مباراة الذهاب ببريتوريا، وهي الهزيمة التي أطاحت بالأهلي […]

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