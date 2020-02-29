ماذا لو لم تمرر حكومة علاوي في جلسة يوم غد الاحد؟

2020/02/29 | 12:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص محمود المفرجي الحسيني بعد فشل مجلس النواب، اول امس الخميس، من التصويت على كابينة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، اصبح المشهد السياسي العراقي في غاية التعقيد، لاسيما مع الانباء التي اشارت الى صعوبة تمرير حكومة محمد توفيق علاوي المؤقتة يوم غد الاحد.وكان علاوي قد طلب من رئاسة المجلس تأجيل […]

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