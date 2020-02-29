أمير قطر يتبرع بـ13.7 مليون دولار للشام

2020/02/29 | 12:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تبرع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء الجمعة، بـ50 مليون ريال (13.7 مليون دولار أميركي) لحملة “حق الشام”، لدعم ومساعدة النازحين السوريين في إدلب ومناطق الشمال السوري، الذين يعانون من أوضاع إنسانية صعبة للغاية، وفقاً لتلفزيون قطر، الذي خصص أربع ساعات بث مباشر لنقل وقائع الحملة، بدءاً من الساعة السادسة […]

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