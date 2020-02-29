مكاتب المراهنات ترشح ريال مدريد للفوز على برشلونة في الكلاسيكو

2020/02/29 | 12:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - خاص

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة بشكل عام والكرة الإسبانية بشكل خاص لقاء الكلاسيكو الذي سيجمع ريال مدريد وبرشلونة على ملعب سانتياجو برنابيو يوم غد الأحد، وذلك في قمة الجولة 26 من بطولة الليغا.

ويسعى ريال مدريد لاستعادة نغمة الانتصارات بعد تعثره في آخر ثلاث مباريات بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، بينما يريد برشلونة توسيع الفارق مع الريال من نقطتين إلى 5 نقاط عبر الفوز بالكلاسيكو، أو الخروج بنتيجة التعادل على أقل تقدير.

ورغم أن ريال مدريد يمر بظروف صعبة، ولا يقدم نتائج إيجابية على ملعب، إلا أن شركات المراهنات ترشحه للفوز في المباراة على حساب برشلونة، وهو أمر مثير للاهتمام لكون هذه الشركات هي أكثر جهة تقوم بتحليل المباريات قبل انطلاقتها وتأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل والظروف.

ويبلغ الرهان على فوز ريال مدريد 2.2 يورو لكل يورو، وهو رهان منخفض بالنسبة لصعوبة المباراة، ويوضح أن شركات المراهنات تتوقع فوز فريق المدرب زين الدين زيدان، لأن الرهان على برشلونة وصل إلى 3.2 يورو لكل يورو، بينما بلغ الرهان على التعادل 3.8 يورو لكل يورو.

وبحسب مكاتب المراهنات، فإن ليونيل ميسي هو المرشح الأول لافتتاح باب التسجيل، ويبلغ الرهان على تسجيله الهدف الأول في المباراة 3.8 يورو لكل يورو، وهذا طبيعي بحكم أنه الهداف التاريخي لمواجهات الكلاسيكو.

ويأتي كريم بنزيما في المرتبة الثانية بقائمة المرشحين لتسجيل أول الأهداف، ويصل الرهان عليه 4.1 يورو لكل يورو، يليه لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد أيضاً بـ5.5 يورو لكل يورو، بينما يحل أنتوان جريزمان في المركز الرابع بـ.6.7 يورو لكل يورو.

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