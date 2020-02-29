بعد وصولها لطريق ’’مسدود’’.. مباحثات جديدة للوفد الكردي المفاوض مع علاوي بشأن الكابينة الوزارية

2020/02/29 | 12:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، إدريس شعبان، الجمعة (29 شباط 2020)، نتائج المباحثات الاخيرة بشأن التصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

وقال شعبان لـ(بغداد اليوم)، إن "علاوي يحاول فرض الإرادة على الكرد من دون مشاورتهم بتسمية الحكومة الجديدة، لذا فأن الاجتماعات العديدة التي عقدتها القيادات الكردية مع رئيس الوزراء المكلف، لم تحقق أي نتائج ايجابية على ارض الواقع لغاية الان".

واضاف أن "المباحثات ما تزال مستمرة لغاية الان، وأن اجتماعا سيعقد اليوم مع علاوي قد يقضي بضلاله على التوصل لحل من شأنه يسهم بتمرير الحكومة"، لافتا إلى أن "الكرد ليسوا المكون الوحيد المعترض على سياسة علاوي بتشكيل الحكومة، وانما هنالك كتل سياسية اخرى ترفض آليات علاوي باختيار كابينته الوزارية، واقرب الادلة على ذلك الجلسة الاستثنائية الاخير لم يحضرها سوى 100 نائب".

وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اعلن أمس الجمعة، الموافقة على طلب رئيس الحكومة المكلف، محمد توفيق علاوي، حول تأجيل جلسة منح الثقة لحكومته الى يوم الاحد المقبل.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس البرلمان في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اعلن موافقة رئاسة المجلس على الطلب المقدم من قبل رئيس مجلس الوزراء المكلف بتأجيل عقد الجلسة الاستثنائية من أجل إكمال تشكيلة كابينته الوزارية إلى يوم الأحد الموافق 1 آذار 2020، الساعة الواحدة ظهرا".

وحصلت وكالة (بغداد اليوم) الإخبارية، أمس الجمعة، على طلب موجه من رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي الى رئاسة البرلمان بتأجيل عقد الجلسة الاستثنائية المقرر عقدها يوم غد السبت، الى يوم الاحد المقبل.

وجاء في الطلب الموجه من علاوي الى رئاسة البرلمان، انه "لاجل اكمال تشكيل الكابنية الوزارية، نرجو تأجيل الجلسة الاستثنائية الى يوم الاحد المقبل، الموافق 1 اذار 2020".

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