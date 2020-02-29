فلاح أمين الرهيمي - إلى أبطال مليونية 25 شباط (نص نثري)

2020/02/29 | 12:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي الزحف البشري نحو ساحات العراق على ملامح وجوههم حب العراقوفي نغمات حناجرهم هتافات العراق بيرق النصر يرف على شرفات العراقمن أين انحدرت هذه الأمواج تقبل أقدامهم أرض العراق بصمات خطاهم أوسمة ومدارجها عشب أخضرشهود الحياة وصوت الضمير لميلاد يوم جديد خطاهم وراء العذاب ورغم العثار وجهد المسيرينحدرون بشموخ الجباه في روعة الانتصاروأدركوا أن المجيء طريق الرجال زمان الظفر

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