تحالف الفتح: لن نصوت الّا للوزراء المستقلين

2020/02/29 | 12:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تحالف الفتح أنه لن يصوت في الجلسة الاستثنائية إلّا للوزراء المستقلين .

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