باحثون صينيون يكشفون فيروس كورونا الجديد

2020/02/29 | 12:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة اكتشف باحثون صينيون مؤخراً فيروس كورونا الجديد في دموع وإفرازات الملتحمة من مريض مصاب بالفيروس.فقد أجرى فريق بحثي من المستشفى الأول التابع لكلية الطب بجامعة تشجيانغ بشرقي الصين دراسة على عينات تم جمعها من 30 مريضا تم التأكد من إصابتهم بفيروس كورونا الجديد خلال الفترة ما بين 26 يناير إلى 9 […]

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