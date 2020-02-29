اغلاق سوق الطيور وقاعات المناسبات في كركوك تفاديا لكورونا

2020/02/29 | 12:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، اليوم السبت، بقيام القوات الامنية باغلاق سوق بيع الطيور وجميع المقاهي والنوادي وقاعات المناسبات لمنع انتشار فيروس كورونا.وقال المصدر، إنه “تقرر اغلاق سوق بيع الطيور اعتبارا من يوم امس الجمعة بأمر شرطة محافظة كركوك”.واضاف المصدر، ان “سبب اغلاق السوق هو لحماية صحة المواطنين، لان السوق يشهد كل يوم جمعة ازدحاما […]

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