مدير المركز الصحي في مطار بغداد يرد على عطل جهاز كورونا

2020/02/29 | 12:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد مدير مركز صحي مطار بغداد الدولي، ليث اللبان، على ما مصرح به عضو لجنة الصحة النيابية النائب جواد الموسوي عن تعطّل أجهزة كشف المصابين بفيروس كورونا ...

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