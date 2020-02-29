الأهلي يسعى للثأر من صن داونز في دوري الابطال الافريقي

2020/02/29 | 12:29 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

يستضيف فريق الأهلي المصري، اليوم السبت، وبالتحديد على ملعب القاهرة، نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، في ذ...

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