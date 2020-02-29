الصحة رفضت نقله والمستشفيات لم تستقبله.. مشتبه باصابته بكورونا يقرر حجر نفسه بمنزله ببغداد

2020/02/29 | 12:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/خاصافاد مصدر محلي، اليوم السبت، بان الاسعاف الفوري التابع لوزارة الصحة رفض نقل شخص مشتبه باصابته بفيروس كورونا من منطقة العبيدي شرقي العاصمة الى مستشفى الفرات ببغداد.وقال المصدر لـ"كلكامش برس"، ان" الاسعاف التابع للدفاع المدني تدخل بعد رفض اسعاف الصحة نقل الشخص وبالفعل تم نقله الى مستشفى الفرات الذي رفضت ادارته استقبال الحالة واحالتها الى مستشفى اليرموك التي رفضت هي الاخرى استقباله ".واشار الى، ان" الشخص قرر حجر نفسه في منزله بمنطقة العبيدي بعد ان رفضت المستشفيات استقباله".

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