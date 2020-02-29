2020/02/29 | 12:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أثار موضوع حجر 20 شخص مشتبه بإصابتهم بفيروس “كورونا” في محافظة النجف، جدلًا كبيرًا، بعد تأجير دائرة صحة المحافظة فندق بمبالغ مالية كبيرة في المحافظة لغرض حجر المشتبه بهم.وقال مدير عام دائرة صحة النجف الاشرف رضوان الكندي في بيان له، إن “الملامسين في الحجز الصحي هو للتأكد من حالتهم الصحية ونتائج […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اشتباه بإصابات جديدة بفيروس “كورونا” في النجف وصحة المحافظة تحجرهم بفندق مدني!.. كم هي كلفة إيجار الفندق؟) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اشتباه بإصابات جديدة بفيروس “كورونا” في النجف وصحة المحافظة تحجرهم بفندق مدني!.. كم هي كلفة إيجار الفندق؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).