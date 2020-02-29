مكتب المراهنات الاسباني يرشح فوز ريال مدريد بالكلاسيكو

2020/02/29 | 12:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق رشحت شركات المراهنات، اليوم السبت، ريال مدريد للفوز على برشلونة في كلاسيكو العالم الذي سيقام على ملعب سانتياجو برنابيو يوم غد الأحد في قمة الجولة 26 من الدوري الإسباني.وبالرغم من أن الریال يمر بظروف صعبة ولا يقدم نتائج إيجابية على ملعبه، خاصة بعد خسارته لاخر مباراتين على ارضه امام ليفانتي […]

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