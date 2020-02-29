ضبط سيارات مطلوبة وأسلحة غير مرخصة في بغداد

2020/02/29 | 12:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية شرطة بغداد، السبت، ضبط سيارات مطلوبة وأسلحة غير مرخصة في مناطق متفرقة من العاصمة.وذكرت المديرية في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “دوريات شرطة نجدة بغداد، تمكنت من ضبط عدد من السيارات المطلوبة (عليها إشارة حجز) ضمن مناطق متفرقة من العاصمة بغداد عدد ٧ وايضا القبض على حاملي الأسلحة النارية الغير مرخصة […]

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