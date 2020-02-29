بغداد تتخذ اجراء بغلق اماكن ومستشفيات بالعاصمة ترفض استقبال مشتبه باصابته بكورونا

2020/02/29 | 12:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ يوم السبت عن قيامها بغلق دور السينما و المقاهي و النوادي و المنتديات الاجتماعية لمدة عشرة ايام و لغاية السابع من شهر اذار تنفيذا للامر الديواني رقم (55) لسنة 2020 وذلك للمحافظة على المواطنين من انتشار فايروس كورونا بعد انتشاره في العديد من دول العالم و البلدان المجاورة.

واوضح مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور جاسب الحجامي في بيان اليوم إن " الدائرة قامت بتنفيذ الامر الديواني المرقم (55) لسنة 2020 و عملا باحكام المادة (46) من قانون الصحة العامة المرقم(89) لسنة 1981 حيث تم غلق كافة دور السينما و المقاهي و النوادي و المنتديات الاجتماعية في جانب الكرخ للحفاض على المواطنين انتشار فايروس كورونا بعد انتشاره في دول الجوار و تسجيل بعض الحالات في العراق

و اكد الحجامي ان الدائرة قامت بتهيئة كافة الاجراءات الاحترازية و منها تهيئة ردهات العزل و سيارات الاسعاف و توفير الادوية و تهيئة الملاكات الطبية و الصحية المدربة لاستقبال الحالات المصابة و المشتبه بها لا سامح الله بالاضافة الى مباشرة فرق الرقابة الصحية بالتحري و متابعة جميع المناطق و الاماكن العامة و التجمعات .

في غضون ذلك قالت مديرية الدفاع المدني انه "وبعد رفض الاسعاف الفوري التابع لوزارة الصحة نقلها الدفاع يتدخل باسعاف حالة يشتبه بأصابتها بفيروس كورونا وايصالها من منطقة العبيدي الى مستشفى الفرات".

واوضحت المديرية ان مستشفى الفرات رفض تسلم المشتبه باصابته بالفيروس ليتم نقله الى مستشفى اليرموك لاجراء الفحوصات الطبية له غير ان المستشفى الاخير رفض ايضا فقرر الشخص المشتبه به حجر نفسه في منزله.

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