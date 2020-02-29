الرئيس التركي يعلن مقتل أكثر من ألفي عسكري سوري وتدمير 300 آلية

2020/02/29 | 12:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت (29 شباط 2020)، إنه طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن تتنحى روسيا جانبا وتترك لتركيا التعامل مع "النظام السوري" بمفردها.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن أردوغان قوله: "طلبنا من بوتين التنحي جانباً وجعل تركيا تتعامل مع النظام السوري بمفردها"، مضيفاً، أن "السيناريو الذي نواجهه هدفه الأساس تركيا وليس سوريا".





وأعلن الرئيس التركي "مقتل أكثر من 2100 عنصر من قوات النظام السوري وتدمير نحو 300 آلية"، مؤكداً أن "مستودعاً كيميائياً تابع لسوريا مساء الجمعة، ولم نرغب بالوصول الى هذه النقطة، لكن النظام اجبرنا على التعامل معه بهذه الطريقة".





وأشار الى أن "الازمة في إدلب تم حبكها للتضييق على تركيا"، مبيناً أن "تركيا تواصل جهودها لإنشاء منطقة آمنة فعلياً على طول الحدود المشتركة مع سوريا بعمق 30 كيلو متراً".





ولفت الى أن "روسيا والولايات المتحدة الامريكية لم تفيا بوعدهما بخصوص إخراج عناصر الـ "ي ب ك- ب ي د" من المناطق المتفق عليها".





وتابع: "فتحنا أمس الأبواب أمام اللاجئين نحو أوروبا ولن نغلقها بالمرحلة المقبلة".

بغداد اليوم - متابعة

توفي النائب المنتخب في الانتخابات البرلمانية الاخيرة عن مدينة "آستانة اشرفية" بمحافظة جيلان ،شمال ايران، " محمد علي رمضاني" مساء أمس الجمعة، بعد اصابته بالأنفلونزا.

وقال النائب عن مدينة آستانة اشرفية وبن

بغداد اليوم-متبعة

بعد نحو شهرين من ظهور وتفشي فيروس كورونا المستجد من الصين، وحول العالم، انتشرت أفكار عدة ومعلومات مغلوطة بشأن الوباء الذي بات يقلق العالم، وطرق الوقاية منه.

هنا أبرز المعلومات المتداولة حول فيروس كورونا الجديد، والتحليل الحقيق

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، السبت (29 شباط 2020)، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وكانت الكويت قد أكدت، في وقت سابق، أن "عدد الإصابات المؤكدة في البلاد وصل إلى 43 جميعها مر

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