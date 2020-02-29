بالصور.. الدفاع المدني تقوم بحملة ’’تعفير’’ للعتبة الكاظمية للوقاية من كورونا

2020/02/29 | 12:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت العتبة الكاظمية، السبت (29 شباط 2020)، عن حملة تعفير لجميع مفاصل أرجاء الصحن الكاظمي في ببغد...





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