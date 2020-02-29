اغلاق المقاهي في واسط لتفادي تفشي فيروس “كورونا”

2020/02/29 | 12:40 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد أعلنت دائرة صحة محافظة واسط، السبت، غلق المقاهي لمدة 10 أيام تنفيذاً لقرار وزارة الصحة، لتفادي تفشي فيروس “كورونا”.وذكر إعلام صحة واسط، في بيان تلقت ” الصباح الجديد “، انه “باسناد من قبل مديرية الأمن الوطني، نفذت دائرة صحة واسط عمليات غلق لعدد من المقاهي في مركز مدينة الكوت، استناداً ...

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