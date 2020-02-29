العراق يسلم رئاسة مجلس الجامعة العربية إلى سلطنة عُمان

2020/02/29 | 12:40 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد تنتهي رئاسة العراق لمجلس جامعة الدول العربية يوم الاربعاء المقبل، اذ سيسلم وزير الخارجية محمد علي الحكيم، الرئاسة الى وزير خارجية سلطنة عمان ولمدة 6 شهور جديدة حسب نظام جامعة الدول العربية بانتقال الرئاسة حسب الحروف الابجدية للاعضاء ، بينما يجتمع المندوبون الدائمون يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين في اجتماع تحضيري.ويتضمن ...

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