2020/02/29 | 12:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة بغداد تكشف الحالة الصحية للشخصين المصابين بـ”كورونا”.. هذا ما قالته عن احتمال ظهور إصابات جديدة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع يس عراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/29 | 12:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع يس عراق.

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