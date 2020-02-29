ملك ماليزيا يعين محي الدين ياسين رئيسا للوزراء خلفا لمهاتير محمد

2020/02/29 | 12:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ملك ماليزيا اليوم السبت، إن محيي الدين ياسين سيصبح رئيسا للوزراء، مضيفا أنه قد ينال تأييد أغلبية أعضاء البرلمان.

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