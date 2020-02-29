2020/02/29 | 12:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مسؤول حكومي في محافظة ديالى، اليوم السبت، عن اعادة فتح طريق الشريط الحدودي شرق المحافظة بعد تقلص تدفق السيول بنسبة 50%.وقال مدير ناحية قزانية (95كم شرق بعقوبة) مازن اكرم ،ان” طريق الشريط الحدودي والذي يمتد من قزانية باتجاه قرى تقع على الحدود العراقية – الايرانية وصولا الى منطقة بدرة في واسط اعيد فتحه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى تعلن اعادة فتح طريق الشريط الحدودي مع ايران) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى تعلن اعادة فتح طريق الشريط الحدودي مع ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).