“غارديان” تتحدَّث عن أبرز “المعلومات المغلوطة” بشأن “كورونا”

2020/02/29 | 12:53 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل نت بعد نحو شهرين من ظهور وتفشي فيروس “#كورونا” المستجد من #الصين، وحول العالم، انتشرت أفكار عدة ومعلومات مغلوطة بشأن الوباء الجديد، بحسب تقرير طبي نشرته صحيفة

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