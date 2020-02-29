خاص “العهد نيوز”: القوى البرلمانية المتحاصصة تعزز “الانسداد السياسي” برفضها تمرير الحكومة

2020/02/29 | 12:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق بعد ان توقع خبراء ومحللون بأن العراق مقبل على حالة الانسداد السياسي، عزز البرلمان تلك الفرضية التي شهدها العراقيون في جلسة البرلمان الاستثنائية عندما اختل النصاب ما دفع البرلمان بالدعوة الى عقد جلسة استثنائية اخرى.ووفقاً لما جرى يوم الخميس الماضي، فإن العراق دخل فعلياً بحالة من الانسداد السياسي التي تتطلب […]

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