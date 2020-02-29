حاتم الجوهرى - مصر بين صفقة القرن وسد النهضة و سياسة حافة الهاوية لترامب

2020/02/29 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حاتم_الجوهرى في مقالٍ نشرته مؤخرا بعنوان "بدائل الأمن القومي المصري في ملف المياه/ أثيوبيا"؛ كشفت عن "النمط السياسي" الذي يتبعه دونالد ترامب في سياساته الخارجية مع دول العالم، وذلك وفق "دراسة حالة" لتعاطيه مع الملف الكوري والسوري والصيني والإيراني، وقلت صراحة أنه يتبع سياسة "حافة الهاوية" التي تعتمد على المزايدة والضغط المستمر على الخصم لاستكشاف المساحة والحد الأدنى الممكن له القبول به، ثم يعتمد ترامب هذا الحد......

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