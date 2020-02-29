2020/02/29 | 13:00 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز..



يخوض رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي غداً آخر معاركه مع البرلمان المنقسم على نفسه كتلا ومك...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( العراق.. فرصة أخيرة لتفادي فراغ دستوري وتحديات بعد نيل الثقة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( العراق.. فرصة أخيرة لتفادي فراغ دستوري وتحديات بعد نيل الثقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).